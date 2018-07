Asylstreit: Seehofer bietet seinen Rücktritt an

Die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel und Merkels angebliche Einigung mit 14 EU-Staaten über Rückführungsabkommen für Migranten, die in Deutschland zu keinem Asylverfahren zugelassen werden sollen, konnten die bayrische Schwesterpartei nicht so ganz überzeugen. Seehofer nannte die EU-Beschlüsse kein „wirkungsgleiches Surrogat“ (keinen gleichwertigen Ersatz, Anm.). Er widersprach damit direkt Merkel. Die Kanzlerin hatte bei der Aufzeichnung eines Sommerinterviews der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zur Frage, ob die Forderungen der CSU erfüllt seien, gesagt: „In der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich. Das ist meine persönliche Auffassung. Die CSU muss das natürlich für sich entscheiden.“