„Eine Asylwende ist dringend erforderlich“

Mit reichlich Verspätung hat Deutschlands Innenminister Horst Seehofer am Dienstag in Berlin seinen lange angekündigten „Masterplan Migration“ präsentiert. Kernanliegen des CSU-Chefs ist eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik. So werde unter anderem an der deutsch-österreichischen Grenze ein „neues Grenzregime“ ausgestaltet, um Asylwerber, für deren Verfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise zu hindern.