Filialleiter in Supermarkt war „diebische Elster“

Seit Jänner soll ein 27-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft in Hall in Tirol nicht nur der Filialleiter gewesen sein, sondern auch als „diebische Elster“ sehr umtriebig agiert haben. Konkret steht er laut Polizei im Verdacht, seine Kollegen und die Kassa bestohlen zu haben. Der Mann wurde durch die Videoaufzeichnungen überführt. Der Einheimische gestand bei der Einvernahme. Er wird angezeigt. Seinen Job ist er natürlich los.