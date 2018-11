Aufgriff! Sechs Illegale in Scharnitz festgenommen

Geld an Schlepper bezahlt

Bei den in Tirol festgenommenen Personen handelt es sich um fünf pakistanische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 26 Jahren, welche ohne Reisedokument unrechtmäßig nach Österreich eingereist sind. Für den Transport von Italien nach Deutschland hätten sie nach eigenen Angaben pro Person einen niederen dreistelligen Eurobetrag an den Schlepper bezahlt. Die Festgenommen wurden in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert.