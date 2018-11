Ein Messer gehört in jeden Rucksack

Geschafft. Das Messer nimmt Form an. Mir gefällt’s, doch Schurian, dessen exklusive Messer international für Aufsehen sorgen - so werkt er derzeit an einem Meisterstück für Russen-Präsident Vladimir Putin - drückt mit ein Päckchen Schleifpapier in die Hand. „Der Stahl muss spiegelblank sein, nur so wirst du dich immer daran erfreuen“, lächelt Thomas. Es hat schon etwas Beruhigenes, fast schon Meditatives, wenn man stundenlang den Stahl mit Schleifpapier bearbeitet. „Das Messer soll makellos sein“, erinnert Schurian immer wieder. Nach endlosen Stunden ist das Messer bereit für den Ofen. Schurian: „Der Stahl wird bei 1000 Grad gehärtet.“ Danach wird weitergeschliffen und poliert. Schwierig ist auch die Auswahl des Materials für den Griff, denn diese reicht von verschiedensten Holzarten über Kunststoffe bis hin zu Hörnern und sogar Fossilien. Ich entscheide mich für hochalpines Lärchen-Wurzel-Holz und bin stolz auf mein selbst gefertigtes Allzweckmesser, das mich bei so gut wie jeder meiner Touren begleitet - und eben sogar zum Öffnen von alkoholfreiem Loncium herhalten muss.