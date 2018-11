Falken, Felsen und eine neue Linie

Der Osttiroler Bergführer Peter Ortner ist in der Klettersteig-Szene kein Unbekannter, zeichnet er doch für einige rassige Klettersteige, etwa in der Galitzenklamm bei Lienz, verantwortlich. Und auch in Kärnten hat Ortner, der zweifellos zu den weltbesten Alpinisten zählt, bereits seine Spuren in der Hohen Warte in den Karnischen Alpen hinterlassen, wo er für den Alpenverein Sektion Austria den Klettersteig „Weg der 26er“ saniert hat.