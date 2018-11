Dreiste Trickbetrüger halten Kufstein auf Trab

Absurde Forderungen

Aber auch via Telefon sind Kriminelle am Werk. Mit einer täuschend echt aussehenden Nummer rufen sie an und geben sich als Polizisten aus. Die Forderung: Wertsachen in einem Plastiksack vor die Tür zu stellen. „Die Polizei würde so etwas nie verlangen“, so Polizistin Astrid Maier. Deshalb gilt: Nicht darauf eingehen und sofort die echte Polizei alarmieren!