Der November 1918: Ein steirischer Schicksalsmonat

Wir schreiben den 6. November 1918: Es ist gerade einmal einen Monat her, seit der Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und der Entente unterzeichnet worden ist. Die Bevölkerung leidet unter den Verheerungen des Ersten Weltkriegs, unter Krankheiten, Hunger, Plünderungen. Da nehmen eine Frau und 59 Männer die Geschicke des einstigen Herzogtums in ihre Hand. Sie treffen sich in der Grazer Landstube, bilden eine provisorische Landesversammlung und beschließen kraft ihres Amtes den Beitritt des Landes Steiermark als „gesonderte, eigenberechtigte Provinz“ zum neu gegründeten Staat Deutschösterreich.