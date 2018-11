Fünf tolle Fernreiseziele für den Winter

4. Philippinen

Urlaub im Paradies, Trendziel, Taucher-Eldorado - die Philippinen sind in aller Munde. Der fünftgrößte - hauptsächlich katholische - Inselstaat der Welt betört nicht nur mit zahlreichen Korallenriffen, Vulkanlandschaften (Achtung, viele aktive Vulkane!) und einer einzigartigen Tierwelt (über und unter dem Meer), hier gibt es sogar noch mehr als 100 traditionelle Stämme, die abgelegen in Tieflandgebieten oder auf den zerstreuten Inseln leben. Jede Region führt dabei ihre eigene Sprache oder einen eigenen Dialekt. Diese Vielfalt ist auch auf kulinarischer Ebene zu finden: So vereint die philippinische Küche mexikanische, spanische, japanische und amerikanische Einflüsse. Dabei kann man richtig entschleunigen, sind Zeit und Geduld doch gefragt: Wassertaxis und Fähren sind (noch) nicht so üppig angesiedelt wie etwa in Thailand.



Die beste Reisezeit ist von Mitte Jänner bis Mai, die Regenzeit (Juni bis Oktober) und Taifunsaison (Juni bis November) sollte - auch hier - gemieden werden. Richtig heiß wird es von März bis Mai.