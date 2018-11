Bei Klettertour: Pole stürzte in Tirol in den Tod

Die beiden Polen unternahmen am Samstag die alpine Klettertour in der Mieminger Kette in Richtung Griesspitzen. Gegen 15 Uhr stürzte der im Vorstieg kletternde Mann aus unbekannter Ursache ins Seil, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Der zweite Pole blieb unverletzt. Die beiden Männer wurden vom Rettungshubschrauber geborgen.