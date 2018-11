Mädchen (11) aus „Extasy“-Karussell geschleudert

Das „Extasy“ ging jedenfalls noch in den Abendstunden am Mittwoch wieder in Betrieb, auch am Donnerstag lief der Betrieb laut Kolnhofer ganz normal weiter. Allerdings gibt es - zur Sicherheit - eine Anpassung der Mindestgröße: Statt 1,40 Metern müssen Fahrgäste jetzt mindestens 1,50 Meter groß sein.