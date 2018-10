Neue Technik verspricht 100-mal schnelleres Surfen

Im Prinzip sei die neue Technologie sofort einsatzbereit und ein passender Lese-Chip schnell entwickelt, heißt es in dem Bericht. Allerdings bräuchte es für das Hundertmal schnellere Internet auch gleich neue Glasfaserkabel, die Technologie müsste bereits beim Netzausbau implementiert werden, nicht erst danach. Hier ist man also auf die Netzbetreiber angewiesen, die in vielen Ländern der Welt den teuren Glasfaserausbau scheuen und - insbesondere auf den letzten Metern in die Haushalte - lieber auf günstigeres Kupfer setzen.