Gewinnen Sie einen 5000 Euro Breitschopf-Gutschein

Die Küche ist schon lange kein Ort mehr, an dem nur gekocht und gebacken wird. In der Küche wird das schnelle Frühstück verzehrt, der entspannte Nachmittagskaffee an der Küchenbar getrunken, die Zeitung gelesen oder Mails gecheckt. Dafür sollte aber die Küche auch ein Ort sein, der stilgerecht nach den eigenen Wünschen fachgerecht und professionell erstellt worden ist. Das Team des Küchenherstellers Breitschopf ermöglicht Ihnen das und verlost nun einen Gutschein im Wert von 5000 Euro.