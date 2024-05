Sonnige Aussichten für Ihre Stromrechnung

Gut für die Umwelt und für‘s Börserl

Mittlerweile wissen wir: Photovoltaik am Dach ist eine gute Sache – in vielerlei Hinsicht. Gerade wenn es um den Umweltaspekt und den Gedanken an nachfolgende Generationen – unsere Kinder und Enkelkinder – geht. Was viele noch nicht wissen: selbst produzierter Sonnenstrom ist die günstigste Form der Stromerzeugung und daher auch die Lösung, um Energiekosten massiv zu senken. Gleichzeitig wird die teure Abhängigkeit vom Stromversorger reduziert. Und das nachhaltig und langfristig, denn eine PV-Anlage hat eine Lebensdauer von 25 Jahren und mehr.