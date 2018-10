Glasfaser: Nur 71.300 Anschlüsse in Österreich

Die Zahl der Glasfaseranschlüsse ist in Österreich auch im Jahr 2018 noch sehr überschaubar. 71.300 aktive Anschlüsse zählte die Telekom-Regulierungsbehörde RTR mit Stichtag, 31. März 2018, wie sie am Montag in einem Bericht zum Glasfaserausbau mitteilte. Laut Netzabdeckung wären rund 340.000 Anschlüsse möglich. Der RTR zufolge mangelt es aber auch an der Nachfrage nach hohen Bandbreiten.