„Wer Sorge vor Spionage hat, soll Huawei nutzen“

Aus Frustration mit dem US-Präsidenten hatten US-Beamte der „New York Times“ berichtet, dass Trump sein privates iPhones benutze, um mit Freunden zu reden, obwohl dieses nicht sicher sei. Dass China und Russland ihn regelmäßig abhörten, habe die amerikanische Spionageabwehr von Quellen in anderen Regierungen und vom Abfangen der Kommunikation zwischen ausländischen Regierungsvertretern erfahren, berichtete das Blatt. Wiederholt sei Trump aufgefordert worden, öfter sichere Festnetzleitungen zu benutzen, aber der US-Präsident lehne es ab, sein iPhone aufzugeben. Trump hat demnach zwei iPhones, die von der Nationalen Sicherheitsbehörde schon so verändert worden seien, dass sich nicht so leicht angreifbar seien. Doch der Präsident nutze privat auch ein drittes, ganz gewöhnliches iPhone, hieß es.