Defereggen: Ganzer Bergrücken in Brand

Am Sonntag weiter Großeinsatz, aber Lage im Griff

Am Sonntag versammelten sich die ersten Einsatzkräfte schon um 6 Uhr in der Feuerwehr St. Jakob. Erfreulich war, dass über Nacht keine weitere Brandausbreitung (trotz sehr starken Westwindes) stattgefunden hatte. „Rund 100 Mann und fünf Hubschrauber haben die Brandbekämpfung wieder aufgenommen. Der Einsatz ist noch voll im Gang, die Lage ist aber unter Kontrolle“, hieß es Sonntag Nachmittag von der Bezirksleitstelle in Lienz, ehe gegen 17.30 Uhr „Brand aus“ gegeben werden konnte. Zuvor wurden in den Mittagsstunden zusätzlich die Feuerwehren Hopfgarten, Huben und Matrei alarmiert, um einen Austausch der erschöpften Einsatzkräfte vorzunehmen. Der Bezirksfeuerwehrverband Kufstein kam mit einer Drohne zu Hilfe.