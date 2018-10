In Klagenfurt geschnappt: Diebe auf Österreichtour

Einbrecher in ganz Österreich aktiv

Bei Ermittlungen des SPK Klagenfurt mit der Polizeiinspektion Weiz stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den beiden Männern um „resiende Täter“ handelt - das heißt, sie waren in mehreren Bundesländern aktiv. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass der Kroate insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle in Klagenfurt, Weiz, Köflach und Fürstenfeld begangen hat. Auch der Pole dürfte für 40 bis 50 Einbruchsdiebstähle im ganzen Bundesgebiet verantwortlich sein.