Kärntner Familienvater auf Philippinen getötet

Mehrfach auf Körper eingestochen

Es war Donnerstag, der 11. Oktober, als der Spitzen-Sommelier - er lernte sein Handwerk in der gehobenen Gastronomie in Kärnten und am Arlberg - wie so oft einen Motorrad-Ausflug unternahm. Doch dieses Mal lief es schief. Einige Männer forderten ihn auf, sein Bike herzugeben. Weil er sich geweigert haben dürfte, stachen sie gnadenlos auf seinen Körper ein. Der Lavanttaler, der auf Kreuzfahrtschiffen der Luxus-Reederei Crystal Cruises als Gastro-Chef arbeitete, starb an den Verletzungen.