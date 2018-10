Alexa erkennt Kranke - und nutzt das für Werbung

Wer in Anwesenheit eines Sprachassistenten wie Amazon Alexa hustet, könnte in Zukunft Reklame für Hustenzuckerl zu hören bekommen. Und wer für ein Alexa-Gerät gestresst klingt, dem könnte wenig später ein entspannendes Schaumbad angeboten werden. Das legt ein Patent nahe, das Amazon in den USA eingereicht hat. Es sieht vor, dass Alexa aus der Stimme Rückschlüsse auf den physischen wie psychischen Zustand des Nutzers zieht und passende Waren anpreist.