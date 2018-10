Tödliche Autofahrt live auf Facebook gestreamt

In einem tödlichen Drama geendet hat eine Autofahrt im Westen Rumänies, die der Fahrer bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit via Facebook live ins Internet übertrug. Die Gier nach Aufmerksamkeit bezahlten der Lenker selbst sowie ein neunjähriges Mädchen mit dem Leben. Vier weitere Personen, darunter ein dreijähriger Bub, erlitten bei dem schweren Unfall in der Nacht auf Samstag Verletzungen.