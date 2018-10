Ein Gletscher als Familien-Mitglied

Mit Bleistift trägt Gerhard Hohenwarter Daten und Zahlen in sein Buch ein. Besser gesagt ist es ein kleines Heftchen, das Papier bereits leicht wellig und dennoch von unbezahlbarem Wert für die Gletscherforschung in Österreich. Denn seit 26 Jahren beobachtet und dokumentiert der pensionierte Schulprofessor das Eiskar, den südlichsten Gletscher Österreichs, der zwischen 2115 und 2370 Meter Seehöhe in den Karnischen Alpen dem Klimawandel trotzt, was diesen Gletscher einzigartig in Kärnten macht.