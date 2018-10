Premiere: Kubas Präsident Diaz-Canel twittert

Die Regierung von Kuba hat Twitter für sich entdeckt: Als erster Präsident des sozialistischen Inselstaats hat Miguel Diaz-Canel nun einen Account auf dem Kurznachrichtendienst. Er veröffentlichte am Mittwoch ein Foto von einer Feier zum Gedenken an den Beginn der Unabhängigkeitsbestrebungen der Insel. In einem zweiten Tweet bedankte er sich für die Unterstützung.