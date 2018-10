Köstliches aus unseren Wäldern

Schon als 14-Jähriger hat er für die Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins Kärnten die Sporen der Pilze mit dem Mikroskop bestimmt. Mittlerweile bietet Edi Schwammerl-Seminare im Alpengasthof Riepl am Luscha- Sattel bei Eisenkappel an. „Wir gehen in den Wald, sammeln Pilze, bestimmen diese und danach gibt es ein dreigängiges Menü“, erzählt Edi und entdeckt eine Krause Glucke, die auch „Fette Henne“ genannt wird: „Damit kann man Risotto, Pasta oder Eierspeise machen oder sie als Soße zu Fleischgerichten verarbeiten.“ Mehr als 500 verschiedene genießbare Arten von Pilzen und Schwämmen wachsen in unseren Wäldern. 150 davon sind in der Küche sehr gut verwertbar. „Man kann die Waldfrüchte kochen, einfrieren, trocknen, pulverisieren oder einlegen, auch in Alkohol. Schwammerlschnaps“, weiß der Pilz-Guru.