Betrunkener Lkw-Lenker überholte riskant

Ein 54-jähriger Einheimischer setzte Samstag um 19.35 Uhr mit seinem Lkw auf der Lechtalstraße Häselgehr zu einem Überholmanöver eines Pkws an und dürfte dabei einen entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. Der 54-jährige Biker versuchte noch über den rechten Fahrbahnrand auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Er fuhr in der Folge durch den rechts neben der Fahrbahn angebrachten elektrischen Weidezaun ins angrenzende Feld, kam zu Sturz und erlitt dabei mehrere Brüche an der linken Hand und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Der beim Lkw-Fahrer durchgeführte Alkotest ergab 0,9 Promille. Anzeige!