Basejumper am Dachstein in den Tod gestürzt

Der 36-Jährige begab sich am Donnerstag alleine zur Absprungstelle für Basejumper am Dachstein. Gegen Mittag dürfte der Mann seinen Absprung in die Dachsteinsüdwand ausgeführt haben. Nach dem Absprung dürfte es zu einem Kontakt mit der Felswand gekommen sein, wonach sich der Gleitschirm öffnete. Der 36-Jährige kam auf einem Felsband in rund 2.600 Metern Seehöhe zu liegen, hatte dabei jedoch tödliche Verletzungen erlitten.