Rad-Ausweis für Kinder wird teurer

„Jetzt kann die AUVA wegen der von der Regierung angeordneten Kürzungen das Projekt ,Sicheres Radfahren‘ nicht mehr finanziell unterstützen“, so die SP-Nationalräte Maurice Androsch und Konrad Antoni aus dem Waldviertel. Knapp 42.000 € fehlen daher pro Jahr. Die Kosten sollen künftig allein die Eltern bestreiten: 28 Euro statt bisher 10,30 Euro - also plus 170 Prozent. Das geht aus Schreiben des ARBÖ, der solche Kurse abhält, an Schulen in Niederösterreich hervor.