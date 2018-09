Taxifahrer grundlos mit Flasche niedergeschlagen

Gegen 19.14 Uhr traf das von einem 21-jährigen Österreicher bestellte Taxi vor einem Lokal in Oberhofen ein. Als der Gast einstieg, bemerkte der Fahrer, dass aus einer offenen Bierflasche in der Jackentasche Bier auf den Beifahrersitz rann. Deshalb bat der Taxler den jungen Mann, auszusteigen, damit er den Sitz reinigen kann. Nachdem der Fahrgast ausstieg, der Taxifahrer den Sitz gereinigt hatte und sich wieder aufrichtete, holte der Fahrgast mit der Bierflasche aus und schlug sie dem Taxifahrer ohne irgendeinen Anlass und völlig grundlos auf den Kopf. Dann ergriff der 21-Jährige die Flucht. Der Taxilenker wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Er erlitt unter anderem eine drei Zentimeter breite Schnittwunde auf der Stirn.