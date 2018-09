Brutale Prügelei: Mann erlitt Brüche im Gesicht

Ein 44-Jähriger ist bei einer Rauferei in einem Lokal in Innsbruck schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, erlitt der Mann mehrere Brüche im Gesicht sowie Einblutungen im Kopfbereich. Er musste operiert werden und befindet sich in stationärer Behandlung. Auch eine 35-jährige Frau wurde verletzt. Sie trug eine Rissquetschwunde und eine Schädelprellung davon.