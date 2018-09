Mobilität zum Erleben und Testen

Antworten auf Fragen zur E-Mobilität, Einblicke in Wissenschaft und Forschung geben am Wochenende internationale Koryphäen wie Markus Kreisel (Kreisel Electric), Boris Gausmann (Dekra), Peter Umundum (Post), Michael Friedmann (Rosenbauer), Hermann Stockinger (Easelink), Axel Puwein (Wirecard), Erwin Zarfl (AT&S), Christoph Fraundorfer (My Esel), Eric Feunteun (Direktor Elektroautos Renault Gruppe), Anders Wall (Chief International Officer of Green Mobility), Franz Rother (Chefredakteur Edison), Peter Schöggl (AVL) und der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller.