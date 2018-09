Falscher Zivilschutzalarm ließ die Menschen kalt

„Zu sicher ist bzw. scheint unsere heile Welt in Österreich in Friedenszeiten, jedoch sind jederzeit mehrere Szenarien denkbar - auch bei uns -, welche einen Zivilschutzalarm zufolge haben könnten“, heißt es in einer Presseaussendung des Bereichsfeuerwehrverbandes. Sei es ein Gefahrgutunfall auf der Straße bis hin zu einem Industrieunfall mit Schadstoffaustritt in einem Werk oder ein Atomunfall in benachbarten Staaten - das alles sind Gründe, um effektiv zu warnen.