Das kochen Leonardo und Sophie in Folge zwei

Zutaten Lachstartare: 200 Gramm Lachsstreifen, 1 EL Soja Sauce, 1 EL Sesamöl, 1 EL Limettensaft, ¼ Bund Schnittlauch, Prise Salz, Prise Pfeffer



Zubereitung: Lachs schneiden, Schnittlauch schneiden, alle Zutaten mischen und abschmecken.



Zutaten und Zubereitung Avocado Tartare: 1 Avocado, 2 EL Limettensaft, Prise Salz und Pfeffer, Avocado in grobe Würfen schneiden. Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer vermengen.



Zutaten Kaviar: 2 Gramm Agar-Agar, 150 ml Eiskaltes Pflanzenöl, 1 L Wasserbad (kalt)



Zubereitung: Öl im Glas leeren, Glas in den Tiefkühler stellen, in den Topf mischen: Fruchtsaft, Holunder-Sirup, Agar-Agar erhitzen, bis es kocht. Mit einer Spritze Fruchtsaft aufziehen, langsam reintropfen in das Öl, 5 Minuten stehen lassen, mit Sieb über dem Topf den Kaviar vom Öl trennen, im Wasserbad durchspülen. Auf Kuchenrolle legen und abtrocknen lassen.