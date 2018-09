93-Jähriger touchierte Kesselwagen und Heizölfass

Östlich vom Bahnhof Hötting in Innsbruck fuhr der 93-jährige Österreicher am frühen Mittwochnachmittag auf einem Weg, der wie die Polizei schildert „nicht für den Fahrzeugverkehr bestimmt ist“. Der Mann touchierte zwei Kesselwagen, die auf einem Geleis neben dem Weg abgestellt waren. Dann krachte er gegen ein Heizölfass, dass auf dem Weg stand, durchbrach einen Maschendrahtzaun und landete schließlich am Kiesbett der Geleisanlage.