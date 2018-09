Privatkonkurse 2018: Verbindlichkeiten explodiert

Firmeninsolvenzen nur leicht gestiegen

Im Vergleich ist die See der Firmeninsolvenzen wogenfrei. Hier zeigt die KSV-Hochrechnung für die ersten neun Monate 2018, dass es gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nur ein Plus von zwei Prozent auf 3785 Insolvenzen gibt. Dabei zeigte sich, dass sowohl die eröffneten Insolvenzverfahren (plus 2,2 Prozent) als auch die mangels Vermögens nicht eröffneten Verfahren (plus 1,6 Prozent) leicht zugelegt haben. Aber auch hier sind die Passiva deutlich - und zwar um 21 Prozent - auf knapp 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl der betroffenen Dienstnehmer ist um gut 22 Prozent auf 14.200 Personen angewachsen.