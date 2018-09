EuGH hebt Kartellstrafe gegen Infineon auf

Auf Expansionskurs

In Österreich expandiert Infineon derzeit massiv: Am Standort in Villach wird der Konzern eine neue Fabrik für Leistungshalbleiter errichten. Über einen Zeitraum von sechs Jahren sind Investitionen von rund 1,6 Milliarden Euro geplant. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Baubeginn ist im ersten Halbjahr 2019 geplant, die Fertigung soll 2021 starten und 1,8 Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz bringen.