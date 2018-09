Reise ins Ungewisse: Grazer Soldat hilft in Afrika

Neben einem Russen und einem Italiener findet sich auch ein 35-jähriger Grazer in diesem Team. Hauptmann Gernot Hirschmugl ist seit 2017 aktives UNDAC-Mitglied, der Marschbefehl kam Sonntag am Abend, die Abreise erfolgte keine 24 Stunden später. „Zum Glück hat mich ein Rekrut zum Flughafen Schwechat gebracht, so gesehen war dieser Teil der Anreise ziemlich stressfrei“, schmunzelte Hirschmugl.