„Schüsserlbrunn“ als steirische Hoffnung

In der Live-Show werden „Steiermark heute“-Moderator Franz Neger und Fernsehköchin Eveline Wild die Werbetrommel für unser Schmuckstück rühren - und als Juroren fungieren. Wild - geboren in Tirol, seit Jahren in St. Kathrein am Offenegg beheimatet - geht längst als „Einheimische“ durch. „Gastfreundlich, gemütlich, fröhlich - so erlebe ich die Steiermark, seit mich die Liebe hierher verschlagen hat. Eine Ansammlung von Charme, menschlich wie landschaftlich!“, streut sie Land und Leuten Rosen.