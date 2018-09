Mittelgebirge bereitet sich auf Massenansturm vor

Hobbyradler testen Rennstrecke

Auffallend sind derzeit die zahlreichen Hobbyradler, die am eigenen Leib spüren wollen, wie sich der Anstieg vom Tivolistadion bis nach Igls in den Beinen anfühlt. Daneben sind Rennteams auf Trainingsfahrt zu sehen. „A great view“ - „ein großartiger Ausblick“, sagte ein russischer Sportler beim Zwischenstopp am Aldranser Aufstieg zur „Krone“.