Riesenjob für Motorrad-Polizisten

Die Feuertaufe am Tag eins war längst überstanden, daher sind die Polizisten auf zwei Rädern angesichts der weiteren WM-Einsätze recht entspannt. Auf steirisch, oberösterreichisch und kärntnerisch tauschten sie ihre WM-Erfahrungen aus. Und diese sind positiv bis fast euphorisch. „Die Fahrt durch so viele winkende und lachende Menschen vergisst man nicht so schnell“, erzählt der Tiroler Polizist Daniel. Im sonstigen Alltag erlebe man oft etwas verschreckte Reaktionen, wenn man irgendwo um eine Ecke biege.