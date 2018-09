„Töpfe-Alarm“ für Feuerwehr

Mit Blaulicht und Martinshorn rasten die Löschwagen kurz nach 18 Uhr in die Wachaustraße in Krems. Nachbarn hatten wegen starker Rauchentwicklung einen Zimmerbrand vermutet und Alarm geschlagen. Weil die betroffene Wohnung versperrt war, fackelten die Feuerwehrleute nicht lange - sie brachen die Tür auf. Die Ursache für den Qualm war rasch gefunden: ein Topf auf dem eingeschalteten Herd. Ein Atemschutztrupp sorgte für rasche Durchlüftung aller Räume. Kaum eingerückt, wurden die Helfer zum nächsten Einsatz gerufen. Ein Rauchmelder hatte in einem Haus in der Göttweigergasse angeschlagen.