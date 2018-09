Lachen am stillen Örtchen: Die lustigsten WC-Dekos

Der Klobesuch gehört zu den normalsten Dingen unseres Alltags. Es ist glücklicherweise eine derart automatische Tätigkeit, dass man es sogar im Halbschlaf oder Betrunken schafft. Wer die empfohlene Menge von 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich nimmt, geht als Frau bei einem gesunden Organismus übrigens vier Mal und als Mann drei Man auf die Toilette.



Ein Örtchen, dass wir also relativ oft besuchen. Nicht immer geht es dort so still zu, wie sein Name zur Annahme verleitet lässt, aber gelacht wird dort selten. Mit unseren Produkten können Sie das ändern. Lassen Sie auch für Gäste einen Besuch zum überraschenden Vergnügen werden.