Von Alkolenker überrollt: 20-jähriger Steirer tot!

Er wurde einige Hundert Meter vom Unfallort entfernt angetroffen. Der 39-Jährige gab an, dass er bemerkt habe, über etwas drübergefahren zu sein. Sein Pkw wies entsprechende Schäden auf, Teile des Autos fanden sich an der Unfallstelle. Die Spurenlage dort deutet darauf hin, dass der 20-Jährige am Boden liegend von dem Pkw überfahren wurde. Die Ermittlungen der Polizei waren zunächst noch nicht abgeschlossen. Unter anderem stand die niederschriftliche Einvernahme des 39-Jährigen aus.