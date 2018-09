Serie von Motorradunfällen reißt nicht ab

Bei Motorradunfällen in der Steiermark hat es am Freitag mehrere Verletzte gegeben. Zwei Burgenländer kamen in Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) beim Überholen eines Mähdreschers zu Sturz. Wie die Polizei berichtete, tauchte plötzlich ein entgegenkommendes Fahrzeug auf, der erste Motorradfahrer prallte beim Wiedereinordnen gegen das Heck eines Autos, auch der zweite Biker kam dadurch zu Sturz.