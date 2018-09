Serien-Auffahrunfall verursachte langen Stau

Ein Pkw mit drei Insassen, ein Klein-Lkw mit sechs und ein Omnibus mit 37 Insassen waren in den Unfall verwickelt. Gekracht hat es gegen Mittag im Amraser Tunnel in Fahrtrichtung Kufstein. Verletzt wurde laut Polizei eine Person, an allen beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings ein zum Teil erheblicher Sachschaden.