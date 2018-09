Mit diesen Produkten laufen Sie auch nachts sicher

Dasselbe Modell empfehlen wir auch für Herren. Auch dieses ist in leuchtenden Neonfarben gehalten, wodurch Sie beim Laufen besser auffallen. Sowohl das Shirt als auch die Hose sind atmungsaktiv, bequem und trocknen schnell. Die Hose zeichnet sich durch ein spezielle Netzmaterial aus, welches optimale Belüftung und guten Wärmeaustausch verspricht. Beide Teile liegen gut am Körper an, sodass sie beim Laufen nicht stören. Damit sind Sie in der Nacht gut unterwegs!



Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen.

Preis: 37,90 €

