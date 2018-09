Chiaras Rezepte aus der ersten Sendung

Zubereitung: Butter und Staubzucker + 1 Packung Vanillezucker zu einem Abtrieb vermischen, Schokolade fein raspeln und unterrühren. Drei Tropfen Dr. Oetker Bittermandel zugeben. Kokosflocken in die Masse geben. Drei kleine Kugeln formen. In die Mitte eine Mandel geben. Nachformen und in den Kokosflocken wälzen. Zum Kühlen in den Kühlschrank geben.