Verdächtiger gesteht Transport von Peggys Leiche

Am 7. Mai 2001 verschwand die achtjährige Peggy aus Deutschland, ihre Leiche wurde 15 Jahre später in einem Waldstück in Thüringen gefunden. Jetzt steht die Polizei offenbar vor dem Durchbruch auf der Suche nach ihrem Mörder: Ein Tatverdächtiger legte ein Teilgeständnis ab. Der 41-Jährige habe zugegeben, die Leiche des neunjährigen Mädchens im Jahr 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht und vergraben zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mit. „Die Ermittlungen schreiten voran“, so Staatsanwalt Daniel Götz.