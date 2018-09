Durch Anprall wird Ladegut schnell zum Geschoss

„Normalerweise ist ein Kindersitz so konstruiert, dass ein Kind einen Frontalunfall ohne schwere Verletzungen überlebt. Wenn aber ungesicherte Ladung vom Kofferraum nach vorne in die Fahrgastzelle geschleudert wird, sieht es anders aus“, weiß Steffan Kerbl, Kindersitz-Experte beim ÖAMTC. Er weist darauf hin, dass - wie bei dem schrecklichen Unfall in Unterweißenbach - ein 15 Kilo schwerer Winterreifen durch die Krafteinwirkung bei einem Frontalunfall das 50-fache seines Gewichts an Wucht entwickeln kann, so zur tödlichen Gefahr wird.