Wolf steht schon vor der Tür

Dass sich Isegrim immer näher an Siedlungen und Gehöfte wagt, lässt bei erfahrenen Förstern, aber vor allem auch bei Landwirten im Waldviertel die Alarmglocken schrillen. „Wenn es kälter wird und kein Vieh auf der Weide ist, wird sich der Wolf in den Ställen holen, was er braucht“, heißt es in Bauernkreisen. Und hinter vorgehaltener Hand berichten etliche Betroffene: „Ohne Schrotflinte wagen wir uns in der Dämmerung gar nicht mehr ins Freie.“