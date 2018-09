Security entdeckte Ecstasy bei Einlasskontrolle

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckte ein Securitymitarbeiter bereits am vergangenen Wochenende eine Päckchen Ecstasy bei einem 26-jährigen Österreicher. Der Fund führte in weiterer Folge zu einer Hausdurchsuchung - und einer Sicherstellung von insgesamt 260 Stück Ecstasy-Tabletten. Der Mann wurde angezeigt.